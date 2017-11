Bösingen Dienst nach Noten zur Ehre Gottes

Bösingen-Herrenzimmern (hh). Die Feier begann mit einem Festgottesdienst mit Pater Bala in der Pfarrkirche St. Jakobus. Der Kirchenchor unter der Leitung von Peter Auginski, der auch als Organist fungierte, bereicherte die Eucharistiefeier musikalisch.

Mit einem Sektempfang im Jakobussaal begann die weltliche Chorfeier, die mit hochkarätigen Ehrungen verbunden war. Der Vorsitzende Manfred Müller begrüßte die Chormitglieder sowie die Ehemaligen mit Partnern. Er würdigte die besonderen Verdienste und schilderte bei jedem Geehrten dessen gesangliche Stärken und steuerte die eine oder andere Anekdote bei. Müller lobte, wie viel Zeit und Freude alle Geehrten über die Jahre dem Chor geschenkt haben, und dies nicht nur in den Proben, sondern auch bei den Auftritten. Wenn andere wegführen, sei der Chor speziell an Ostern, Pfingsten, Weihnachten und bei anderen Festtagen sowie bei weiteren kirchliche Anlässen präsent. Müller sieht den Dienst der Chormitglieder zwar für die Kirchengemeinde und Kirchenbesucher, aber in erster Linie zur Ehre Gottes. Für Außenstehende höre sich das alles so selbstverständlich an, die vielen Jahre (15, 20, 25, 30, 40 oder gar 50) im Kirchenchor, und doch sei es eine enorme Leistung an Treue, Verbundenheit, Kontinuität und Liebe zur Kirchenmusik und verdiene großen Respekt und Wertschätzung.

Es wurden geehrt: Johanna Schuhmacher für 15 Jahre, Margit Bantle für 20 Jahre, Petra Buck für 25 Jahre, Lydia Buck für 30 Jahre, Helga Heinrich für 40 Jahre sowie Lisa Fuchs und Karl Buck für jeweils 50 Jahre. Johanna Schuhmacher singt im Alt und ist seit 2006 im Ausschuss, hat eine kreative Ader. Margit Bantle trat vor 20 Jahren dem Chor bei, ist treue Probenbesucherin und singt im Sopran. Petra Buck singt seit 1985 im Sopran und ist seit 2016 Notenwart. Lydia Buck trat 1987 in den Chor ein, singt im Alt, ist gesellig und freigiebig. Helga Heinrich wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Mit 14 Jahren trat sie 1977 in den Chor, singt im Alt, war von 1982 bis 1996 im Ausschuss. Lisa Fuchs trat 1956 in den Chor ein, singt im Alt, war einige Jahre Ausschussmitglied, wurde 2007 zum Ehrenmitglied ernannt. Karl Buck trat 1957 in den Chor ein, ist seit 2007 Ehrenmitglied, singt im Tenor, aber auch als Solist zur Karfreitags-Liturgie. Seit vielen Jahren bekleidet er das Amt des Kassenprüfers. Alle Geehrten erhielten vom Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Urkunde. Zusätzlich erhielten Lisa Fuchs und Karl Buck sowie Helga Heinrich den Ehrenbrief, unterzeichnet von Bischof Gebhard Fürst. Helga Heinrich erhielt noch das Ehrenzeichen in Gold und Petra Buck bekam das Ehrenzeichen in Silber. Ein Dank ging auch an den Chorleiter Peter Auginski und an alle Chormitglieder. Die Ehrungen wurden vom Vorsitzenden Manfred Müller, Chorleiter Peter Auginski sowie von Andrea Lepsch vorgenommen.