Bösingen Die Seele zum Träumen und zum Nachdenken bewegt

Die Sozialgemeinschaft Bösingen hat das Ensemble "The Certain Something" aus Villingen-Schwenningen eingeladen. Vorsitzende Martina Kochendörfer hieß die Besucher in der vollbesetzten Kirche willkommen.

Hinter dem 90-minütigen "Best-of"-Konzert standen Lieder aus den Konzertreihen "Zeit zum Leben" und "Atempause". Das Repertoire der Sängerinnen umfasste viele Stilrichtungen wie Rock, Pop, Gospelmusik und Eigenkompositionen. Das Trio – Moni Lehner, singende E-Pianistin, Gaby Knoblauch mit ihrer einprägsamen und gefühlvollen Stimme und Sabine Kienzler mit ihrer Liebe zur Gospelmusik – überzeugte mit hochqualifizierten Stimmen. Es faszinierte und bewegte die Menschen. Und es animierte sie zum Nachdenken.

Mäuschen pfeifen – nicht