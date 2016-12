Bösingen Die grüne Wand von Bösingen

In einem sehr schnellen Läuferfeld wurden zum Teil persönliche Bestzeiten gelaufen. Die Läufer des VfB Bösingen waren mit den Ergebnissen mehr als zufrieden.

Einen großen Anteil an diesen Erfolgen hat Trainerin Silvia Gaiselmann aus Bösingen. Sie leitet seit vergangenem Sommer die Laufgruppe. Sie nahm an einer Schulung für Lauftrainer teil und gibt ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Der Spaß am Laufen für jedermann steht im Vordergrund, doch sportliche Erfolge werden gerne mitgenommen. Vom Anfänger bis zum Könner ist für alle etwas dabei, neue Gesichter werden gern gesehen.