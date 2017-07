Bösingen Die "große Lösung" findet Gefallen

Von der zuletzt favorisierten Lösung (etwa 20 000 Euro), bei der das eigentliche Fachwerk nicht mehr zu sehen ist und aufgemalt wird, rät – nicht nur – Roland Noder, der ein entsprechendes Beispiel unlängst in Schmalkalden gesehen hat, ab. Die kleine Lösung mit einer punktuellen Sanierung, wie sie zuletzt 1997 geschehen ist, wird vom Architekten mit 10 000 bis 15 000 Euro angegeben. Er schließt jedoch nicht aus, dass bereits in etwa zehn Jahren erneut saniert werden müsste.

Weil das nicht mehr taufrische Gebäude in der Kirchstraße 2 von 1954 auch noch anderen Seiten hat, die irgendwann ebenfalls fachmännische Hilfe benötigen, will sich der Bauausschuss des Gemeinderats vor Ort ein Bild machen, bevor besagte Haushaltsplanberatungen starten.

Zwar hat sich mit der beschlossenen Lösung quasi ein Kreis geschlossen, da zu Beginn der Diskussionen auch die große Variante ein Thema war, wie auch – dies nur nebenbei – das Wendelinushaus in Bösingen, doch Bedeutung und Schönheit des Gebäudes in der Ortsmitte von Herrenzimmern scheinen eine Lanze für den Erhalt in traditioneller Weise zu brechen.