Bösingen Der Standort einer "Mischte"

Bösingen (apf). Weil es noch Gesprächsbedarf gibt, wird die Zustimmung zum Bauantrag, der eine Erweiterung eines Pferdebewegungsplatzes in der Grünlinger Straße in Bösingen zum Inhalt hat, vom Gemeinderat auf die Sitzung am 12. Oktober vertagt. Knackpunkt ist der Standort der "Mischte".