Bösingen-Herrenzimmern. Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, ist am Sonntag gegen 9.40 Uhr ein Polo gegen einen Mercedes an der Einmündung des Gottfried-von-Cramm-Wegs beim Sportgelände Herrenzimmern mit der Kreisstraße 5522 gefahren. Die 35-jährige Autofahrerin wollte nach links in die Kreisstraße abbiegen. Hierzu ordnete sich die Frau zunächst mittig ein, musste jedoch aufgrund eines entgegenkommenden Autos bis zum Stillstand abbremsen. Der hinter dem Mercedes fahrende 67-jährige Polo-Fahrer sah den bremsenden Wagen zu spät und fuhr gegen das Heck. Hierbei wurde eine 66-jährige Frau, die im Polo saß, leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11 500 Euro.