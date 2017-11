Bösingen Blepp: In der Bösinger Straße drückt der Schuh am meisten

Er soll für das Gebiet Bösinger Straße in Herrenzimmern gelten, etwa vom Dunninger Weg Richtung Kirchstraße. Die genauen Abschnitte werden noch vorgestellt und bestimmt. Es muss kein zusammenhängendes Gebiet sein. Dabei arbeitet die Gemeinde mit der Stadtentwicklung Südwest (Steg) zusammen.

Ein Antragstellen für beide Ortsteile wäre möglich, so Bürgermeister Johannes Blepp auf Nachfrage, aber laut Auskunft der Steg nicht unbedingt zielführend, da es sehr selten vorkomme, dass zwei Ortsteile gleichzeitig bedient werden können. Und in der Bösinger Straße drücke der Schuh am meisten, fasst der Schultes zusammen.

Die andere Seite ist die Finanzkraft der Gemeinde selbst. Sie muss sich fragen, was sie bei den Zuschussanträgen leisten kann. Land und Gemeinde gewähren bei gewissen Vorhaben von privater und von kommunaler Seite Zuschüsse.