Bösingen Bildband vom 110. Vereinsjubiläum rundet Jubeljahr ab

Co-Vorsitzender Robert Schuhmacher hob die Helfer hervor, die sich bei den Veranstaltungen des 110. Jubiläums engagiert hatten. An drei Höhepunkte wurde erinnert: das zweitägige Bockbierfest mit Sternenmarsch und Massenchor, die Sommerserenade bei der Ruine und das Jahresabschlusskonzert in der Klosterkirche in Oberndorf.

Ein weiterer Dank ging an die Jugendausbilder. Erneut seien viele versierte, junge Musiker aus der Jugendkapelle in die Hauptkapelle gewechselt. Auch die "Rentnerkapelle" sei weiterhin am Proben und nehme der Hauptkapelle im Jahresverlauf einige Termine ab.

Zur Statistik: Derzeit sind 70 aktive Musiker in der Kapelle, davon 39 weiblich und 31 männlich. Das Durchschnittsalter beträgt 31 Jahre. 53 Proben wurden abgehalten. 25 passive Ehrenmitglieder sind gemeldet, 35 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung. Der Unterricht liegt hauptsächlich in den Händen von Jerzy Cieleki, Gabor Fehervari, Andreas Bori, Silvia Drömer-Berndorfer, Alexander Müller und Sabine Kummer. Die Bläserklasse wird von Gabor Fehervari geleitet, das Vororchester von Luitgard Kramer-Eith. Die Jugendkapelle wird seit kurzer Zeit von Dirigent Jannick Hofmann geleitet.