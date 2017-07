Bösingen Bereits 26. Auflage

In der computergesteuerten Bösinger Schießanlage wird bei dem Wettbewerb mit dem Luftgewehr auf Ziele in zehn Metern Entfernung geschossen. Teilnehmen werden die Bösinger Vereine, private Gruppen und Einzelschützen. Geschossen wird um Pokale und Sachpreise in Mannschafts- und Einzelwertungen getrennt nach Damen- und Herrenklassen.

Schießzeiten sind am Donnerstag und Freitag jeweils von 19 bis 22 Uhr sowie am Samstag von 13.30 bis 16.30 Uhr. Der Höhepunkt des Wettbewerbs ist das Finale der jeweils besten acht Damen und Herren: Es wird am Samstagabend ab 18 Uhr ausgetragen. Zuschauer sind willkommen. Im Anschluss finden die Siegerehrungen im Festzelt beim Schützenhaus statt.

Am Samstagabend unterhält "Shepherd’s Mound and the Fish" die Gäste im Festzelt. Der Eintritt ist frei. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen mit der Jugendkapelle aus Bösingen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.