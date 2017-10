Bösingen Benefizauftritt: Auswahl der besten Lieder

Bösingen. Nachdem die drei Sängerinnen von "The Certain Something" mit ihrer Konzertreihe bereits in vielen Kirchengemeinden für große Begeisterung sorgten, kommen sie am Sonntag, 22. Oktober, mit dem Best-Of-Programm in die katholische Kirche nach Bösingen. Veranstalter ist die Sozialgemeinschaft Bösingen. Das 90-minütige Konzert beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab 16 Uhr.