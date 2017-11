Bösingen Beim Forst bitteeine Scheibe mehr

In das Planwerk eingearbeitet hat der Fachbeamte für das Finanzwesen auch die beschlossenen höheren Personalkosten im Betreuungsbereich der Schule. Diskussionsbedarf gab es nochmals beim Thema Forsthaushalt. Die Forstverwaltung avisierte bisher einen Gewinn von 10 000 Euro. Sie werde den Forsthaushaltsplan in der Sitzung am 23. November vorstellen, kündigte die Verwaltung an. Der späte Termin passte den Ratsmitgliedern nicht. "Wir müssen die Forstleute darauf hinweisen, dass sie die Zahlen früher liefern", mahnte Josef Seifried.