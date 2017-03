Bösingen Bau des Geräteschuppens schmückt ereignisreiches Jahr

Als größtes "Arbeitsprojekt" wurde lobend der Neubau des Geräteschuppens erwähnt. Für das laufende Jahr sei die Fertigstellung des Schuppens (Einbau Regale), das Versetzen des Sandka­stens und die Erstellung eines Hochbeetes für die Naturgruppe geplant.

Anschließend ließ Schriftführer Wolfram Röhrig das Vereinsjahr und die Aktivitäten Revue passieren. So gab es 2016 zahlreiche Veranstaltungen. Im Frühjahr stand die Erstellung des Geräteschuppens im Vordergrund. Unter Anleitung von Planer Ulrich Noder wurde in vielen Arbeitsstunden ein ansehnlicher Multifunktionsschuppen in Eigenleistung gebaut.

Der Vereinsausflug ging im Juli in den Duft- und Kräutergarten Syringa nach Hilzingen. Beim traditionellen Gartenfest im Juli wurden zahlreiche Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaften vorgenommen. Es gab sogar eine 60-jährige Mitgliedschaft. Vorgenommen wurden diese Ehrungen von den Kreisvorsitzenden Hermann Erath und Günter Schall zusammen mit der Vereinsvorsitzenden Hildegard Daumiller.