Bösingen Auf der Alb und nach Mallorca

Am morgigen Mittwoch, 14. September, ist die Hofboschhütte beim Mittwochstreff bewirtet. Interessierte sind eingeladen, ab 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen und einem Vesperangebot ein paar gemütliche Stunden in der Natur zu verbringen.

Am 15. September sind die Senioren wieder zur Donnerstagswanderung aufgerufen. Treffpunkt zu dieser Rundwanderung unter der Leitung von Inge Löhle, Infotelefon 07404/28 38, ist um 13.30 Uhr auf dem großen Parkplatz in Bösingen, um Fahrtgemeinschaften zu bilden. Die Gruppe wandert vom Stittholzhof über die ehemalige Bundesstraße nach Lackendorf zur Kirche, geht wieder in Richtung Bundesstraße, quert diese noch einmal, geht in Richtung Herrenzimmern und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Gehstrecke beträgt rund sechs Kilometer bei einer Gehzeit von rund zwei Stunden. Eine Schlusseinkehr ist im "Wilden Mann" vorgesehen. Gäste können mitwandern.

Wandern mit Familie

Eine Familienwanderung auf dem Oberhohenberg ist für Sonntag, 18. September, geplant. Teilnehmende Familien treffen sich an der Bushaltestelle Hestri in Bösingen und fahren um 13 Uhr mit dem Bus nach Schörzingen. Vom Wanderparkplatz aus vorbei an der Albvereinshütte geht es hinauf auf den Oberhohenberg mit 1011 Meter die höchste Erhebung des Zollernalbkreises. Hier wurden Ruinenreste der ehemaligen Burg freigelegt. Der Ausblick reicht über den ganzen Schwarzwald und bei besonders klarer Sicht sogar bis zu den Alpen. Der Rundweg führt weiter über eine beeindruckende Hängebrücke und zurück zur Albvereinshütte mit einem tollen Themenspielplatz. Die Schlusseinkehr ist in der Albvereinshütte geplant. Wer möchte, kann gerne eine Wurst grillen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind willkommen.

Am Sonntag, 25. September, wandern die befreundeten Ortsgruppen Bösingen und Epfendorf gemeinsam auf dem Feldbergsteig. Abfahrt zur Tagestour ist bereits um 8.45 Uhr in der Ortsmitte Bösingen.

Der Albverein plant vom 2. bis 9. April 2017 eine Flug- und Wanderreise nach Mallorca. Das Hotel Playa Golf liegt in Arenal direkt am Strand, Höhe Ballermann 9. Vorgesehen sind vier geführte Wanderungen von drei bis vier Stunden mit deutschsprachiger Wanderführung. Interessierte können weitere Infos bei Inge Löhle, Telefon 07404/28 38 erfragen. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 15. September, möglich.