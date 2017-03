Bösingen Auf dem Mont Blanc angekommen

Er sprach über die Vorbereitungen auf Ostern, die Proben der Missa buccinata, die am Patrozinium mit dem Kirchenchor von Dunningen aufgeführt worden sei, und die Teilnahme am Jubiläumskonzert des Musikvereins Lyra Herrenzimmern zusammen mit den Kirchenchören Dunningen und Hausen am Tann in der Klosterkirche in Oberndorf.

Für wichtig fand Manfred Müller, dass der Chor neben den katholischen Hochfesten auch in anderen Gottesdiensten musikalisch mitgestalten konnte, in dem der Chor die neuen Lieder aus dem Gotteslob vorgestellt habe. Dafür erhielt Chorleiter Peter Auginski, der diese Aufgabe aufgriff, einen besonderen Dank. Ebenso Hildegard Fendt-Auginski für ihren unermüdlichen Einsatz, die Stimmen der Sänger zu formen und zu bilden.

Derzeit besteht der Chor aus 28 aktiven Sängern, viele Chormitglieder wurden für ihren guten Probenbesuch ausgezeichnet. Der Chor wird zeitweise von den Projektsängern Peter Zimmermann, Martin Benzing, Wolfgang Mai und Gudrun Baum unterstützt.