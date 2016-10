Bösingen Auch Auswärtige kehren zum Weinfest gern zurück

Zur zweitägigen Veranstaltung kamen viele Gäste, alle Altersgruppen fühlten sich angesprochen. Das Weinfest war wieder der absolute Renner. Am Samstagabend sorgte die Party-Band "High Five" in der Turn – und Festhalle für prächtige Stimmung. Parallel fand in der kleinen Halle die Disconight mit "DJ Black & White" statt.

Auch der Sonntag war von einem bunten Programm geprägt. Traditionell zum Frühschoppen trat der beliebte Bösinger Männerchor unter der Leitung von Manfred Mink mit Trinkliedern auf. Anschließend spielten in der vollen Halle die sechs Vollblutmusiker "Heimathelden" mehr als drei Stunden fetzige und stimmungsvolle Unterhaltungsmusik. Im Anschluss trat der Musikverein Trichtingen auf.

Trotz des schönen Herbstwetters war die herbstlich geschmückte Halle nicht nur über die Mittagszeit, sondern auch am Nachmittag voll besetzt. Neben den vielen Einheimischen besuchten auch viele auswärtige Gäste das sehr beliebte Bösinger Weinfest. Auch ehemalige Bösinger scheuten den zum Teil weiten Weg in ihre Heimatgemeinde nicht.