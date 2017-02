Bösingen An Stars fehlt es nicht in Herrenzimmern

Bösingen-Herrenzimmern. Schon bei der Begrüßung gibt Präsident Klaus Stern die Richtung vor "Jedem zu Freud’ und keinem zu Leid", heiße die Devise trotz Brexit und Flüchtlingskrise. Ausdrücklich begrüßt er dann die Fans des Hamburger Sportvereins im Saal, und die müssen nach den acht Treffern, die die Münchner kurz zuvor platziert hatten, leer schlucken.

Ja, die Zeitläufte sind nicht jedem wohlgesonnen. Davon weiß der Hofnarr zu berichten. Er ist feste Figur in der Herrenzimmerner Fasnet, doch dieses Jahr war Premiere: Erstmals erzählt Christian Heimburger die Narrenstückle aus dem Ort, berichtet über zu geringen Abstand beim Inhalieren an sich gesunden heißen Kamillentees oder dem Sturz in die Baugrube, die vor dem Kneipenbesuch gar nicht da war. Oder vom großzügigen Buffet – das sich einen Monat vor dem Jubiläumstermin gewissermaßen als Generalprobe entpuppen muss. Oder vom Missmanagement in Sachen Festplanung: Wenn mehr Gäste eingeladen sind als Platz in der Halle, werden es eine Woche vor dem Fest eben Ausladungen verschickt. Gerne wiederkommen darf indes dieser Hofnarr, der die Stückle sauber aufbereitet und charmant vorträgt.

Zuvor waren natürlich die Narren dran, das Rössle hatte seinen Auftritt und auch die Garde präsentierte ihren Tanz. Nach dem Hofnarren tritt die Teenie-Garde mit einem schwungvollen Gardetanz an. Takt- und Rhythmusgefühl ganz anderer Art zeigen ein paar Herrenzimmerner Damen, die dafür sorgen, dass Samstagabend die Straßen blitzeblank sind – und dabei auch noch Zeit für ein Schwätzchen haben. Zeit für die Bühne hatten sie diesen Samstagabend nicht, deshalb schlüpfen die Schlagzeuger des Musikvereins in ihre Rollen und servieren eine saubere Percussion-Performance mit Besen. Gut, in der ersten Reihe sah’s danach staubig aus, dafür war auf der Bühne alles tadellos sauber.