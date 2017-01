Bösingen Aktivitäten des Albvereins tragen Früchte

Die beiden Vorsitzenden, Brunhilde Hezel und Maria Bantle, wechselten sich in der Ansage des Abends ab. So ließ Hezel das abgelaufene Jahresprogramm Revue passieren. Erfreut zeigte sie sich über die Mitglieder-Entwicklung, die momentan stetig nach oben geht.

An 44 Veranstaltungen nahmen 757 Teilnehmer teil. 275 unterschiedliche Personen fanden den Weg zum Albverein. Gewandert wurden rund 520 Kilometer. 32 Personen fungierten als Wanderführer und Programm-Organisatoren. Rund 50 neue Mitglieder sind in den vergangenen fünf Jahren eingetreten. So dürfe es ruhig noch eine Weile weitergehen.

Sabine Broghammer trug einen umfangreichen Schriftführerbericht mit den Höhepunkten aus 2016 vor. Die Hüttenwartin der Hofboschhütte, Ulrike Ketelhut, informierte über die wichtigsten Angelegenheiten im Bezug auf selbige.