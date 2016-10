Bösingen Afrikanische Lebensfreude in Reinkultur

Die Gruppe mit dem Band­leiter Patrick Bruni umfasst vier Sängerinnen und sechs Sänger, die in beeindruckender und mitreißender Weise ihre Lieder in Luganda, der Muttersprache der Band, und in Englisch darboten. Die Family Africa Band gehört dem Hilfswerk "Vision for Africa Intl." aus Uganda an.

Sie wurde von der Österreicherin Maria Prean begleitet, die 2001 diesen Verein gegründet hat und sich bis auf den heutigen Tag als 80-Jährige mit ihrer ganzen Kraft für dieses Projekt einsetzt. Es ist eine international tätige Organisation, deren Ziel es ist, armen Kindern in Uganda eine Hoffnung für ihre Zukunft zu geben.

In Kinderheimen, Schulen und Zentren in vielen verschiedenen Orten werden zur Zeit etwa 5000 Kinder durch Patenschaften unterstützt und betreut.