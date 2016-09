Bösingen 800 Minuten im Fußballfieber

Bösingen-Herrenzimmern. Fußball genießen und anschließend mit einem gepflegten Glas Wein bei guter Musik feiern – das steht an diesem Wochenende, 1. und 2. Oktober, in Herrenzimmern an. Es ist das erste Herbstfest dieser Art beim Sportverein. Der Festausschuss rund um den Vorsitzenden Markus Stern ist schon seit Wochen mit der Planung beschäftigt.

"Wir wollen gemeinsam mit den Mitgliedern und Freunden des Sportvereins den Sommer ausklingen lassen und gleichzeitig den Herbst begrüßen", meint Stern. Zum Herbst gehöre dabei ebenso wie der Fußball ein gutes Glas Wein. Deshalb hat der Ausschuss aus einem gewöhnlichen Herbstfest ein Winzerfest mit verschiedenen Weinen und Spezialitäten gezaubert.

Dass Herrenzimmern nicht in einem vielversprechenden Weingebiet liegt, spielt dabei keine Rolle. "Auch wir haben hier ein paar köstliche Sorten Wein, die es sich zu probieren lohnt", findet Stern.