Bösingen 3000 Reiter auf prächtigen Rössern

Bösingen. Der Bluttritt in Weingarten ist die größte Pferdeprozessionswallfahrt Europas. Es ist ein jährliches Glaubensbekenntnis der oberschwäbischen Katholiken, an dem etwa 30000 Gläubige teilnehmen. Für die Bösinger Musikkapelle ist es eine große Ehre bei dem bekannten Ritt, der in ganz Deutschland bekannt ist, musikalisch mitwirken zu dürfen. Die Harmonie sind die einzige Musikkapelle der Region, die dabei ist. Alle anderen kommen aus dem Oberschwäbischen. 100 Blutreitergruppen mit ihren Musikkapellen, das sind rund 3000 Reiter mit kunstvoll gestrickten Standarten, gekleidet in Frack und Zylinder sowie weißen Hemden, weißen Handschuhen und schwarzen Hosen, geschmückt mit Schärpen, zogen auf ihren herausgeputzten Pferden an den abertausende Zuschauern vorbei.

Draußen auf dem Öschweg beteten die Blutreitergruppen den Rosenkranz und sangen Kirchenlieder an den vier Altären, an denen sie vorbeikamen. Der Heilig-Blutreiter, Dekan Ekkehard Schmid segnete auf dem historischen Prozessionsweg die Pferde und die Pilger mit der Heilig-Blut-Reliquie. Insgesamt legen die Reiter eine Strecke von 9.6 Kilometern zurück. Die Musikkapellen begleiten die Blutreitergruppen allerdings nur im Stadtbereich.

Die Heilig-Blut-Reliquie ist ein Teil des in Mantua aufgefundenen Schatzes und gelangte über Kaiser Heinrich III. und Graf Balduin von Flandern schließlich nach Weingarten, wo sie seit über 900 Jahren auf dem Martinsberg zuhause ist. Durch viele Berichte von Heilungen erwies sich die Heilig-Blut-Reliquie im Laufe der Jahrhunderte als "wunderwirkender Gnadenbrunnen" und erfuhr wachsende Verehrung. Hochrangige Geistliche, wie Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg, sowie viele Politiker waren Ehrengäste an diesem hohen Wallfahrtstag.