Böblingen Vorreiter bei der Jugendbeteiligung

Herrenberg. Angelika Reinhardt von der zuständigen Fachstelle im Stadtjugendring gab dem Verwaltungsausschuss einen Überblick über die Funktionsweise und erste Erfahrungen mit der neuen Form der Jugendbeteiligung.

Das auf die Gäustadt zugeschnittene Modell, bei dessen Entwicklung auch bereits etliche Jugendliche aktiv beteiligt waren, hat Strahlkraft über Herrenberg hinaus: "In diesem Jahr waren wir in sieben verschiedenen Kommunen in Baden-Württemberg." Dort, so Reinhardt weiter, hätten Jugendreferenten und Jugendliche die Bausteine des Modells – Jugendforum, Jugenddelegation, Projektgruppen und Online-Beteiligung – vorgestellt.

Hinter dem großen Interesse steckte unter anderem die Tatsache, dass mit der Änderung der Gemeindeordnung vor rund einem Jahr die Beteiligung von Jugendlichen bei "Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren" zur Pflichtaufgabe wurde, erläuterte die Jugendreferentin weiter.