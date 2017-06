Böblingen Seniorin stiehlt Kleider

Der Detektiv hatte die Frau zunächst dabei beobachtet, wie sie gegen 14.30 Uhr mit mehreren Kleidungsstücken eine Umkleide betrat. Als sie diese wieder verließ, schien die Anzahl der Bekleidung jedoch geringer geworden zu sein. Schließlich verließ die 66-Jährige das Geschäft. Als sie sich auf einem Parkplatz befand, bepackt mit zwei Taschen, gab sich der Detektiv zu erkennen und bat sie, ihm wieder in den Laden zu folgen. Dem kam die Tatverdächtige zunächst nach. Im Bereich des Hintereingangs wollte sie dann jedoch flüchten, so dass sie der Detektiv festhalten musste. Hiergegen wehrte sie sich durch Kratzen und indem sie versuchte, dem Mann in den Unterleib zu treten. Eine Mitarbeiterin der Boutique eilte dem Detektiv zur Hilfe, was die 66-Jährige schlussendlich dazu bewegte, doch mit in das Büro zu kommen. Zeitgleich wurde die Polizei alarmiert.

Wert von 275 Euro

Die Durchsuchung der Taschen förderte anschließend mehrere Kleidungsstücke zu Tage, die die Frau entwendet hatte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 275 Euro. Mit ihrem Einverständnis durchsuchte die Polizei auch die Wohnung der Seniorin und stieß hierbei auf weitere Kleidungsstücke, die noch etikettiert waren. Ob es sich bei dieser Ware, die einen Wert von mehreren hundert Euro hat, ebenfalls um Diebesgut handelt, bedarf weiterer Ermittlungen.