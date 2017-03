Böblingen Räuber schießen

Die mit Kapuzen und Halstüchern maskierten Männer betraten am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, in dem sich zu dieser Zeit zwei Angestellte der Tankstelle sowie fünf Kunden aufhielten. Einer der der unbekannten Männer zerschlug eine Regal sowie eine Scheibe, der andere schoss mit einer schwarzen Schusswaffe in die Luft. Im Anschluss begaben sich die beiden Männer zum Angestellten hinter den Kassentresen. Dort gab der Bewaffnete einen weiteren Schuss in die Luft ab und bedrohte sodann den Angestellten mit der Schusswaffe.

Die beiden Räuber ließen sich das Scheingeld in unbekannter Höhe aus beiden Kassen aushändigen und flüchteten anschließend zu Fuß vom Tankstellengelände. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die aber trotz Einsatz eines Hubschraubers und eines Spürhunds erfolglos blieb. Bei der benutzten Schusswaffe handelt es sich nach Vermutungen der Polizei wohl um eine Reizgaswaffe. Aufgrund des freigesetzten Reizgases mussten die Angestellten und Kunden nach dem Raubüberfall den Verkaufsraum verlassen, es wurde aber niemand verletzt.

Beide Täter sind nach Zeugenangaben höchstens 25 Jahre alt. Einer ist etwa 185 Zentimeter groß und von athletischen Körperbau. Er trug schwarze Oberbekleidung mit Kapuze (über den Kopf gezogen), ein schwarzes Halstuch mit weißem, symmetrischen Muster über Mund und Nase gezogen und eine schwarze Hose. Er sprach Deutsch mit Akzent.