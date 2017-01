Böblingen Ominöse Handynachricht als Beweis zu wenig

Um sich aus der misslichen Situation zu befreien, hat die damals 32-Jährige am Mittag des 20. Februar 2014 an vier verschiedene Stellen in ihrem Haus Feuer gelegt, um dann von der Gebäudebrandversicherung Geld abzukassieren. Der Staatsanwalt sprach von der "dümmsten Tat des Jahrhunderts". Die Polizei hatte damals wenig Mühe, der Frau recht schnell die Tat nachzuweisen. "Brandstiftung war sofort klar", sagte der Polizist, der die Ermittlungen führte, im Zeugenstand am Amtsgericht. Im Oktober 2014 wurde die verheiratete Frau und Mutter zweier Kinder vom Landgericht Stuttgart zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Während der Verhandlung damals kam auch der Verdacht auf, ihr Stiefbruder Willi K. könnte zumindest indirekt mit der Brandstiftung zu tun gehabt zu haben. Im Rahmen der Hausdurchsuchungen bei der Stiefschwester wurden auch die SMS-Nachrichten auf ihrem Handy gecheckt. Drei Worte fielen dabei auf: "Du kannst anfangen." Diesen Satz schrieb Willi K. an seine Stiefschwester wenige Minuten bevor sie begonnen hat, das Feuer in ihrem Eigenheim zu legen. Für die Staatsanwaltschaft ein Hinweis darauf, dass Willi K. wie auch immer an der Tat beteiligt war oder davon im Vorfeld gewusst hat.

Doch der Angeklagte tischte jetzt vor Amtsrichter Werner Kömpf eine völlig andere Story auf. Um seiner Stiefschwester aus der finanziellen Bredouille zu helfen, sei er mit dem Zug nach Amsterdam gefahren. Er wollte versuchen, 50 000 Euro aufzutreiben und dabei alte Kontakte nutzen. Die Schilderung, wie genau das geschehen soll, war etwas wirr, der Angeklagte sprach von Überweisungen und Transaktionen. Und genau dafür hätte seine Stiefschwester Kontodaten besorgen sollen. Und deshalb an sie der SMS-Hinweis in Düsseldorf auf der Rückfahrt, jetzt damit anzufangen. Am Landgericht habe er eine andere Geschichte erzählt, kommentierte der Staatsanwalt, der von einer "abenteuerlichen Geschichte" sprach. "Entweder haben Sie am Landgericht gelogen oder hier."

"Aber außer der SMS haben wir rein gar nichts", musste deshalb der Staatsanwalt klein beigeben und auf Freispruch plädieren. Persönlich sei er aber von der Mitschuld von Willi K. überzeugt, dafür spreche der enge Zeitraum zwischen der SMS und der Brandlegung.

Keine weiteren Beweise lieferten auch die Zeugen. Die Stiefschwester des Angeklagten – derzeit noch in Haft – machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ihr Ehemann ebenfalls. "Es gibt tatsächlich nur die SMS", deshalb sei alles im grünen Bereich, meinte der Rechtsanwalt. Und deshalb sei der Tatvorwurf nicht bewiesen.

Die Nachricht "Du kannst anfangen" spreche dafür, dass der Angeklagte von dem Vorhaben gewusst habe, meinte Amtsrichter Werner Kömpf in seiner Urteilsbegründung. Der Satz lasse aber auch alle anderen Deutungen zu und reiche deshalb nicht aus, Willi K. zu verurteilen. Er sprach den Angeklagten frei. Wäre Willi K. verurteilt worden, hätte die Mindeststrafe zwei Jahre betragen.