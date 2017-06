Böblingen Milch von den 38 "Franzosenmädels"

Guten Käse zu machen fängt schon bei der Wahl der Milchschaf-Rasse an. Denn: Schafsmilch ist nicht gleich Schafsmilch. Zu Beginn setzte sie auf das ostfriesische Milchschaf und kreuzte es mit der Rasse Lacaune, die aus der gleichnamigen Bergregion aus dem Südosten Frankreichs stammt. Doch so richtig begeistert war Karin Zimmermann von den Tieren nicht; da stieß sie irgendwann auf "Manech tête noire", eine Rasse aus dem Baskenland. Aus den anfänglich neun Tieren sind heute 38 geworden, und geht es nach Karin Zimmermann, dürfen es noch mehr dieser Rasse werden. Liebevoll spricht sie von ihren "Franzosenmädels", die sich auch im Oberen Gäu so richtig wohl fühlen. Die französischen Landwirte seien in der Viehzucht fit, so ihre Erfahrung.

Dass die Basken ein Volk mit einem eigenen Kopf sind, hat die Schwäbin schnell erfahren. Sich die Tiere aus den Pyrenäen zu beschaffen, sei äußerst mühsam gewesen. Denn die Basken verkaufen nicht an jeden. Der erste Schafzüchter, bei dem sie Tiere kaufen wollte, habe abgewunken, als der erfahren habe, dass die Schafe nach Deutschland gehen. Beim nächsten hat es dann geklappt. Der Vorteil dort: Es handelt sich nur um geprüfte Tiere mit einer Milchleistungsprüfung. Man kauft also die Katze nicht im Sack.

Auch wenn die Schafe aus dem Baskenland ein anderes Klima gewöhnt waren und im Sommer in den Bergen lebten, habe ihnen die Umstellung nichts ausgemacht. "Ich war total begeistert", so Karin Zimmermann. "Diese Rasse ist klasse." Die Fressgitter mit zwei Dutzend Plätzen hat sie sich ebenfalls bei den Basken besorgt. Und den Melkstand in Eigenregie gebaut.

"Die sind bei uns luxusversorgt"

Die Milchmenge könne nicht mit der von Turbokühen verglichen werden, im Schnitt gibt ein Schaf etwa einen Liter pro Tag. Und das nur an 240 Tagen im Jahr. Deshalb ist wichtig, verschiedene Rassen zu besitzen, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten Milch geben, um die Käseproduktion das ganze Jahr über gewährleisten zu können. Fällt die Menge relativ gering aus, ist der Fett- und Eiweißgehalt dafür umso höher. Die Kreuzung aus Ostfriesen und Lacaune bringt es auf 6,8 Prozent Fettgehalt, die Manech tête noire sogar auf 9,8 Prozent.

Dass mit der Milch sorgsam umgegangen werden muss, hat Karin Zimmermann in den vergangenen vier Jahren festgestellt. Beim Umschütten geht sie behutsam vor, um die Struktur nicht zu zerstören. "Wenn man die Milch selber verarbeitet, geht man mit Milch anders um", sagt sie heute. Gefüttert werden die Schafe mit dem, was vor allem der Hof hergibt. Eigenes Getreide, eigenes Soja und jetzt frisches Gras kriegen die Tiere in den Magen. Karin Zimmermann: "Die sind bei uns luxusversorgt." Von den derzeit insgesamt 100 Schafen geben im Augenblick 60 Milch. Ziel seien irgendwann 120 Tiere. Im Kreis Böblingen ist Karin Zimmermann die Einzige, die Schafskäse herstellt und verkauft. Und wie wird man Käserin? "Learning bei doing", lacht sie. Was zähle, sei vor allem die Erfahrung. Aber auch vier Kurse in Käseherstellung habe sie besucht.

In den Laden und die neue Käserei mit großem Kühlraum, Hygieneschleuse und allem, was dazugehört, fließen rund 200 000 Euro. Ohne EU-Gelder sei solch eine Investition nicht machbar, so die Tailfingerin, die ihren Verkauf weiter ausbauen und auch auf Märkte gehen will.

Die Käserei von Karin Zimmermann befindet sich in Gäufelden-Tailfingen, Schweichinger Höfe 2. Verkauf ist samstags von 9 bis 12 Uhr. Nach Eröffnung des Hofladens werden die Öffnungszeiten ausgedehnt. Zu beziehen sind die Produkte auch über marktschwaermer.de. Abholung jeweils donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr in Maichingen im Bockstall.