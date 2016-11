Böblingen Landkreis steht erneut auf dem Treppchen

"Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, die erneut unseren Kurs für Klimaschutz und Energieeffizienz bestätigt", freute sich der Landrat bei der Preisverleihung durch den Amtschef des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Helmfried Meinel. Der "Leitstern" deckt erstmals alle drei für die Energieeffizienz relevanten Bereiche Wärme, Strom und Verkehr ab. Für das Ranking im Wettbewerb wurde ein vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) entwickelter Kriterienkatalog zugrunde gelegt. Es ist dem Umweltministerium wichtig, dass der Leitstern nunmehr auch das Engagement der Landkreise für eine effiziente Mobilität honoriert. 27 von 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg haben am diesjährigen Wettbewerb teilgenommen.

Wie in den Vorjahren überzeugte der Landkreis Böblingen mit seiner umfassenden Programmatik in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr sowie seinen ehrgeizigen Effizienzzielen. Zudem besitzt der Kreis eine sehr energieeffiziente Industrie. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist Böblingen der Landkreis mit der größten installierten Leistung an Kraft-Wärme-Kopplung. "Sehr erfreulich ist das sehr gute Abschneiden der Energieagentur, nunmehr zum dritten Mal in Folge", freut sich Berthold Hanfstein, Chef der Kreis-Energieagentur. So war der Kreis Böblingen erneut bester Kreis beim Indikator "Energieagenturen", bei dem neben dem Beratungsangebot auch das Aufgabenspektrum mit seiner Vernetzungsfunktion, der Internetauftritt sowie das Kriterium Rechenschafts- und Tätigkeitsbericht bewertet wurde.