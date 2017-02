Böblingen Herrenberg hat dieses Jahr gleich zwei Fasnetsprinzessinnen

Bevor die Siegerinnen feststanden, beurteilte das Richterkollegium, dem neben Gerd Sickinger auch Carina Krumbiegel, Otto Schuler, Erika Krämer, Thomas Raue und Karl-Heinz Vollmer angehörten, jeweils zu zweit in den drei Vorführringen, in die die Herrenberger Festwiese unterteilt wurden war, nicht nur Typ und Körperbau sowie die Bewegungen der Stuten im Schritt und im Trab, sondern auch das sogenannte Interieur. Denn auch diese "inneren Werte" wie Umgänglichkeit und Charakter seien ein Zuchtziel, betonte Gert Sickinger, der schon seit einigen Jahren als Richter im Warmblut-Ring bei der Herrenberger Stutenprämierung dabei ist.

Die Qualität sowohl bei Typ als auch bei der Bewegungsqualität habe sich dabei im Laufe der Jahre allmählich und stetig verbessert, so sein Urteil.

"Wir haben tolle Stuten gesehen", befand auch Carina Krumbiegel, Zuchtleiterin in Baden-Württemberg, die zum zweiten Mal in diesem Amt als Richterin in Herrenberg tätig war.

Insbesondere, dass auch die älteren Stuten, die vorgestellt wurden, noch gut im Schuss waren, habe sie sehr gefreut, ebenso wie die Rassevielfalt, die es in Herrenberg in jedem Jahr zu sehen gibt: Neben den modernen Sportpferden und Schwarzwälder Füchsen, die mit jeweils knapp 30 Pferden die größten Gruppen bildeten, bekamen die Zuschauer, die zahlreich zum Herrenberger Pferdemarkt kamen, auch Schweres Warmblut, Tinker, Friesen und verschiedene Ponyrassen zu sehen.

Internationalen Flair brachten zudem Araber, Achal Tekkiner und Criollo nach Herrenberg.

Zufrieden mit der Veranstaltung zeigte sich auch Roland Deck, der Vorsitzende des Herrenberger Pferdezuchtvereins, insbesondere auch darüber, dass das Wetter dann doch besser war als vorausgesagt.

Bevor OB Spißler standesgemäß zur Prämierung mit der Kutsche und in Begleitung weiterer Gespanne vorgefahren wurde, zeigten acht Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Herrenberg eine Dressurquadrille zu Musik, die in diesem Jahr unter dem Motto "Schneewittchen und die sieben Zwerge stand.