Böblingen Erneut mehr Ausbildungsverhältnisse

"Mit all diesen Maßnahmen wollen wir unsere Mitglieder bei der Fachkräftesicherung unterstützen", erklärt die IHK-Geschäftsführerin. "Es freut uns dabei besonders, dass wir in diesem Ausbildungsjahr so erfolgreich waren und auch im regionalen Vergleich einiges reißen konnten", ergänzt Oker..

Der Stichtag 1. September ist für den Beginn der Ausbildung und im Hinblick auf die bis dahin eingetragenen Ausbildungsverträge ein wichtiges Datum. Die IHK verzeichnet aber danach noch weitere Ausbildungsverträge, die bis zum Jahresende abgeschlossen werden können. Für Ausbildungsinteressierte, die noch keine Stelle gefunden haben, bietet sich also immer noch eine Chance, in diesem Jahr noch fündig zu werden. Auch im Hinblick auf den Ausbildungsstart 2017 hat die IHK Böblingen wieder einige Aktionen geplant.

