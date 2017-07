Böblingen Bahn erneuert 27 Kilometer Schienen

Böblingen/Herrenberg (bir). In mehreren Bauabschnitten werden insgesamt 27 Kilometer Schienen und 18 Weichen auf der Gäubahnstrecke erneuert. Darum wird die Strecke zwischen Böblingen und Herrenberg in den Ferien, von Donnerstag, 27. Juli, bis Sonntag, 10. September, komplett gesperrt. Die S1 fährt in dieser Zeit also nur zwischen Kirchheim/Teck und Böblingen.

Ersatzbusse im Einsatz

Auf der betroffenen Strecke fahren anstatt der Bahn Ersatz-Busse. Diese halten in Böblingen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), an der Hans-Klemm-Straße Mitte, in Ehningen Bühlallee, in Gärtringen am Bahnhof (an der Stuttgarter Straße Einmündung Dammweg) und am Rathaus, in Nufringen am Bahnhof (Einmündung Kuppinger Straße/Herrenberger Straße) und in Herrenberg am ZOB. Jeder Ersatzbus hat in Böblingen Anschluss von und zur S-Bahn. Allerdings sollten sich Fahrgäste in den Ersatzbussen auf längere Fahrzeiten einstellen. Von Böblingen nach Herrenberg brauchen die Busse beispielsweise rund 39 Minuten.