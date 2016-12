Böblingen 85 Prozent blicken optimistisch in die Zukunft

Kreis Böblingen. Demnach blickt die große Mehrheit der Einwohner des Kreises positiv in die Zukunft: Rund 85 Prozent glauben, dass ihre wirtschaftliche Lage in einem Jahr gleich oder besser sein wird als heute. Zwölf Prozent glauben, dass sich ihre Lage verschlechtert. Mit der Arbeit des Landratsamtes sind 61 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden.

"Die Ergebnisse zeigen, dass die Menschen im Kreis überwiegend zufrieden sind", kommentiert der Landrat Roland Bernhard die Ergebnisse. Denn auch bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sagen 68 Prozent, dass diese gut sei, 25 Prozent beurteilen sie "teils-teils". Nur sechs Prozent sagen, ihre wirtschaftliche Lage sei schlecht. 79 Prozent der Menschen fühlen sich mit ihrer Stadt oder Gemeinde verbunden oder stark verbunden. Auf Kreisebene sind dies 55 Prozent.

Ähnlich verteilt sind die Ergebnisse bei der Frage nach dem Interesse für das Geschehen im eigenen Umfeld: Dafür interessieren sich auf Ebene der Städte und Gemeinden 63 Prozent stark oder sehr stark, auf Kreisebene sind dies noch 37 Prozent. Über Politik im Landkreis Böblingen informiert sich mit 49 Prozent rund die Hälfte der Bevölkerung über die Tageszeitungen. 18 Prozent gibt das Internet als Informationsquelle an, gefolgt vom Gespräch mit Kollegen, Familien oder Freunden (13 Prozent). 38 Prozent der Befragten gaben an, dass sie im Internet in sozialen Netzwerken aktiv sind. Fast alle (91 Prozent) sind bei Facebook präsent.