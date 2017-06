Blumberg Zwei Tage Frohsinn in Riedböhringen

Blumberg-Riedböhringen. Mit auf der Bühne bei diesem Zeremoniell waren Ortsvorsteher Gerhard Fricker, der Vertreter der Fürstenbergberg Brauerei Artur Welte und die Vertreter der festausführenden Vereine. Dem Ortsvorsteher oblag es, die Festbesucher zu begrüßen. Kapellmeister Hubert Behringer und seine Kolleginnen und Kollegen der Bergmannskapelle Wieden, alle in ihren schmucken Knappenuniformen, eröffneten das Fest mit dem Lied der Bergleute und schickten die vielen Gäste auf eine kulinarische Reise von Riedböhringen aus durch Europa.

Sieben Riedböhringer Vereine luden in ihren Bewirtungszelten und an Ständen ein, ihre Leckereien aus Frankreich, Italien, Griechenland, Norwegen und Ungarn zu genießen. Dabei trugen die Männer und Frauen hinter dem Tresen, in den Küchen und beim Bedienen traditionelle Kostüme des jeweiligen Landes. Bei herrlichem Wetter fühlten sich die Gäste wohl, entsprechend fröhlich und gemütlich ging es auf der Festmeile an der Kardinal-Bea-Straße und am Kirchberg zu. Die Landfrauen hatten ihre Kaffeestube im Rathaus bereits am frühen Nachmittag geöffnet, sehr zur Freude vieler Feinschmecker, die sich als Freunde leckerer Torten und einer guten Tasse Kaffee outeten.

Abends herrschte dann Partystimmung auf der Festmeile. Mit dem Schwarzwald-Quintett feierten die Gäste bis zum Abwinken. Die Musikkapelle Neuhausen ob Eck, geleitet von Oliver Schulz, startete am Sonntagvormittag die Fortsetzung des Dorffestes. Dort tobten inzwischen die Kinder auf einem extra für sie aufgebauten Spielplatz umher. Die Riedböhringer, aber auch Gäste aus dem Umfeld strömten gegen Mittag in die Wirtschaftszelte, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Drangvolle Enge herrschte im Deutschlandzelt, wo die Schützen beste deutsche Küche anboten.