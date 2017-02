Blumberg Zwei Stellen werden abgebaut

Die Grenzstelle sollte dem Schweizer Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019 zum Opfer fallen.

Aus gut informierten Kreisen im Bereich des Zollamts Bargen kam gestern die Meldung: Am Grenzzollamt sollen zwei Stellen abgebaut werden.

Bürgermeister Keller froh über Erhalt

Die Eidgenössische Zollverwaltung in Bern bestätigte auf Anfrage die Informationen, auch mit einer Stellenreduktion ohne ein Zahl zu nenne. Diese könne aber "durch betriebliche Optimierungen so aufgefangen werden, dass die Leistungen erhalten bleiben". IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez erklärte in einer Pressemitteilung: "Wir haben nach wie vor großes Verständnis für die erforderlichen Einsparungen und sind optimistisch, dass wir mit der Zollkreisdirektion zu konstruktiven Lösungen über weitere Optimierungen bei der Zollabwicklung kommen."

Ein guter Tag für die Wirtschaft der Region

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller freut sich: "Ich freue mich für Blumberg und die ganze Region, dass nach dem Ja zum Erhalt des Zollamts auch die Dienstleistungen und Öffnungszeiten erhalten bleiben.

Ortsvorsteher sieht einen "Riesenschritt"

Ein guter Tag für die regionale Wirtschaft. Einmal mehr danke ich der IHK, der Politik in Bund und Land für den gemeinsamen Einsatz. Die wirtschaftlichen Argumente und Vorteile auf beiden Seiten haben überzeugt. Ich danke auch den Politikern in der Schweiz für die zukunftsfähige und sehr gute Entscheidung." Über die Nachricht aus dem Schweizer Nachbar-Grenzort freut sich auch Nordhaldens Ortsvorsteher Dirk Steuer: "Jetzt hoffen wir, dass das so bleibt. Das ist für die gesamte Region ein Riesenschritt nach vorne," so der Ortsvorsteher des Teilortes.