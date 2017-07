Blumberg Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr von Epfenhofen kommend in Richtung Blumberg. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle, der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen VW-Transporter. Die 44-Jährige Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Fahrer und Beifahrer des Mercedes erlitten schwere Verletzungen.

Die L 214 war bis gegen 10 Uhr voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.