Blumberg Zwei Abteilungen gemeinsam stark

Angenommenes Brandobjekt war ein Zimmerbrand an der Hohlgasse. Einsatzleiter dieser Übung war Abteilungskommandant Steffen Jankowski. Der stellvertretende Kommandant der Blumberger Wehr, Norbert Rösch, war als Beobachter vor Ort. Schnell nach der Alarmierung war die Epfenhofener Wehr mit Gruppenführer Tobias Indlekofer vor Ort und wenig später folgte die Wehrabteilung aus Fützen mit Gruppenführer Patrick Gleichauf.

Während schnell vom Hydranten Löschwasser vorhanden war und sich die Atemschutzgeräteträger bereit machten, brachten die Fützener ihre Pumpe und den Schlauchanhänger, die sie per Traktor gebracht hatten, am alten Wasserreservoir in Position und pumpten 40 Kubikmeter Wasser für das eigene Fahrzeug und als Wasserhilfe zum Brandobjekt.

Aus der völlig verrauchten Wohnung im Brandobjekt hatten die Wehrmänner schon Nico Seleyka über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht und über eine Leiter holten Atemschutzträger Marcel Ruf durch ein Fenster heraus. Beide "Opfer" sind aktiv bei der Jugendfeuerwehr. Ein gesamt positives Resümee zogen Abteilungskommandant Steffen Jankowski und Beobachter Norbert Rösch.