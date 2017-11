Blumberg Zuschlagswerte nicht optimal

Blumberg (blu). Für den Windpark auf der Länge und dem Ettenberg wollen sich die Investoren Green City und Solarcomplex an der Februar-Ausschreibung der Bundesnetzagentur beteiligen. In der Zuschlags-Liste für die November-Ausschreibung stehen Green City und Solarcomplex nicht. Es erhielt kein Windkraft-Projekt in Baden-Württemberg den Zuschlag. Green City plant auf dem Ettenberg bei Blumberg-Riedö­schingen fünf Windräder, Solarcomplex will auf der Länge sieben, je 230 Meter hohe Windräder errichten.

Von Green City äußerte sich Projektleiterin Lilian Kruse auf Anfrage in dieser Sache in dieser Form: Wegen der niedrigen Zuschlagswerte der letzten Ausschreibungen plane sie erst 2018 wieder teilzunehmen."

EEG-Novelle beschert Investoren eine Pause