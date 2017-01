Blumberg Zusammenarbeit mit Musikschule trägt Früchte

Seit einem Jahr liegt die Leitung der Bläserjugend in den Händen von Fabian Rösch, der von seinem Vize Dominik Erhart, der Schriftführerin Stefanie Rehm, Kassiererin Simone Schürrmann und den beiden Beisitzerinnen Jaqueline Scherzinger und Verena Schreiber unterstützt wird.

Bei der Generalversammlung konnte der Vorsitzende über 40 Mitglieder begrüßen, darunter viele Aktive und Ortsvorsteher Hans-Peter Mess. Schriftführerin Stefanie Rehm las den umfangreichen Jahresbericht vor und ging auf die einzelnen Ereignisse ein. Die Musikusse haben nicht nur musikalisch gewirkt, sie haben sich auch für die Dorfgemeinschaft eingebracht.

Zu den Höhepunkten des Vereinsjahres gehörten die Aktivitäten an Fastnacht. Außerdem das Probenwochenende im November zusammen mit dem Gesamtverein, vor allem das Jugendwochenende im Juli 2016 habe es ihnen angetan, berichtete die Schriftführerin. Natürlich haben sich die Jungmusiker auch beim Entenschwimmen, bei der Putzaktion im Tal und diversen Festen eingebracht. Der absolute Höhepunkt sei das Jahreskonzert gewesen, so Stefanie Rehm in ihrem Bericht. Kassenverwalterin, Simone Schürrmann, wurde eine saubere und übersichtlich Kassenführung von den Kassenprüfern bescheinigt. Sie konnte eine ausgeglichene Bilanz bei den Einnahmen und Ausgaben vorweisen. Auf Antrag des Ortsvorstehers wurde der Gesamtvorstand von der Versammlung entlastet.