Blumberg Zurück an der Schule

Blumberg (bal). Die beiden ehemaligen Schülerinnen der Blumberger Realschule, Susanne Butscher und Kathrin Parthie, absolvieren an ihrer alten Wirkungsstätte ein dreiwöchiges Praktikum. Beide studieren an verschiedenen Standorten Pädagogik. Die 26-jährige Susanne Butscher ist eine Blumbergerin und studiert an der pädagogischen Hochschule in Weingarten, wo sie derzeit auch wohnt, im ersten Semester Pädagogik.