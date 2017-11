Blumberg Zollhaus: Elektrogeräte illegal im Wald entsorgt

Stadtrat Werner Waimer traute seinen Augen kaum, als er denn Müll am Samstagvormittag entdeckte. Ein Kühlschrank, ein Elektroherd und vermutlich eine Dunstabzugshaube lagen im Graben neben der Alten Randenstraße, zwischen dem Gemeinschaftshaus Zollhaus und der Einfahrt der Alten Randenstraße in die B 27. Die Tat geschah vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Was Waimer besonders ärgert: Am Samstagvormittag hatte der Recycling­hof geöffnet, weshalb man den Schrott an diesem Tag kostenlos und fachgerecht hätte entsorgen können. Der Polizeiposten Blumberg sucht Zeugen. Wichtig wären Hinweise dazu, ob jemand ein größeres fremdes Fahrzeug, zum Beispiel einen Transporter, oder ein Fahrzeug mit Anhänger gesehen hat. Nach Einschätzung der Polizei muss es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702/ 4 10 66, entgegen.