Blumberg Zollhaus: Anwohner bremsen Verkehr aus

Zu einigen gefährlichen Situationen kam es, als Autofahrer ihr vermeintliches Recht erzwingen wollten. Volker Schmid und sein Cousin Wilfried Schmid haben bereits vor sechs Wochen ein Testparken in der Walds­huter Straße initiiert, damit die vorgesehene Aktion gesetzlich nicht zu beanstanden sei. Entsprechend wurden Ordnungsamt und Polizei von dem Vorhaben schon im vergangenen Jahr in Kenntnis gesetzt. Solche Aktionen bedürften immer einer sorgfältigen Vorbereitung, war von Volker Schmid zu hören. Der Organisator war sich durchaus bewusst, dass der Durchgangsverkehr in der Waldshuter Straße nicht unterbunden werden könne. "Mit unseren Maßnahmen wollen wir den Durchgangsverkehr nicht verhindern, sondern lediglich erschweren", sagte Schmid.

Die Waldshuter Straße in Zollhaus ist als Landesstraße ausgewiesen und wird von Verkehrsteilnehmern, die aus nördlicher Richtung und dem Autobahnzubringer Landesstraße 185 kommen, als Durchgangsstraße genutzt – obwohl eine Umgehung über die Bundes­straßen 27/314 geschaffen wurde. In den vergangenen zehn Jahren hat der Verkehr von täglich 3395 Fahrzeugen auf jetzt über 6000 Fahrzeugen auf der Waldshuter Straße zugenommen. Da die Straße in Richtung Gewerbegebiet bergauf geht, machen Lastwagen besonders viel Lärm.