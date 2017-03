Blumberg Zeuge bringt Hinweis

Blumberg. Der Mann hatte hinter einem in der Espenstraße haltenden blauen Personenwagen die Straße überquer. Nun steht die Unfallflucht in der Espenstraße vor der Aufklärung.

Ein Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen, sodass die Autofahrerin von der verständigten Polizei ermittelt werden konnte, teilt die Polizei mit.

Sie hatte am Dienstag, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr in Blumberg an der Einmündung der Espenstraße zur Hauptstraße beim Rückwärtsfahrenden Fußgänger erfasst. Offensichtlich hatte sie bei dem Fahrmanöver diesen übersehen, so die Polizei. Daraufhin verließ die Autofahrerin die Unfallstelle, ohne sich um den leicht verletzten 76-Jährigen zu kümmern