Blumberg Zeltlager ist für Fützener Feuertaufe

Blumberg-Fützen. Fützen steht am Wochenende im Blickpunkt. Von 31 Jugendfeuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis haben sich 389 Jungen und Mädchen zu einem kreisweiten Zeltlager angemeldet. Am heutigen Freitag reisen die Jugendlichen an, der offizielle Beginn ist am Abend, nach der Lagereröffnung folgt zum Auftakt gleich eine Fackelwanderung.

Ältere Kameraden helfen beim Aufbau

Damit das Ganze in ordentlichen Bahnen verlaufen kann, erfolgte ab Donnerstagnachmittag der Aufbau. "Jede Jugendwehr baut ihr Zelt selbst auf", erklärte Hartmut Pfalzgraf, Jugendwart der Blumberger Gesamtwehr. So brachte jede Jugendwehr ihr eigenes Zelt mit.