Blumberg Zauberhaft und ein bisschen gruselig

Intensiv bezog die versierte Erzählerin die Kinder in ihre Geschichten mit ein. So gab es Diskussionen zwischen den Kindern um Lösungsmöglichkeiten innerhalb der Geschichten, und die Bäume im Bibliotheksgarten spielten ganz spontan eine wichtige Rolle. Nur wer wachsen darf, wie er will, ist glücklich. Einfühlsam erläuterte Marcks mit der Parabel vom kleinen Baum, der ständig geschnitten wird, den Kindern diesen Grundsatz. Die Zuhörer verstanden, was gemeint war und dankten ihr mit viel Beifall.