Blumberg Wutachhexen haben großes Programm vor

Blumberg. Abfahrt ist am Samstag um 16.30 Uhr; Sonntag um 11 Uhr am Stadtbrunnen. Abfahrt zum Schlüchtalnarrentreffen in Nöggenschwiel ist am Sonntag, 19. Februar, um 9.30 Uhr (Stadtbrunnen). Aufbau für das Narrendorf ist am Mittwoch, 22. Februar, ab 17 Uhr, Treffpunkt zur Schulbefreiung ist am Donnerstag, 23. Februar, um 7.30 Uhr im Narrendorf. Am Freitag, 24. Februar, Start um 17 Uhr bei der Bushaltestelle "Papperla-Pub" zum Nachtumzug in Erzingen, am Samstag, 25. Februar, folgt die Teilnahme am Umzug der Poppele Zunft in Singen, Abfahrt um 11 Uhr am Stadtbrunnen. Am Fasnachtsonntag nehmen die Wutachhexen am Umzug in Blumberg teil (Treffpunkt 10 Uhr im Saal unter der Kirche). Abfahrt zum Rosenmontagsumzug in Denkingen ist am Montag, 27. Februar, um 10.30 Uhr am Stadtbrunnen,Dienstag, 28. Februar, treffen sich die Wutachhexen um 13.15 Uhr an der Scheffelschule zum Kinderumzug mit Kinderfasnacht. Das Abschlussessen ist am Samstag, 11. März, um 17 Uhr in der Scheffellinde.