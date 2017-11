Blumberg Wo wird investiert?

Blumberg habe in den vergangenen Jahren viel in den Tourismus und Fremdenverkehr investiert, etwa für den Ausbau des Schluchtensteigs und den Wohnmobilplatz in der Kernstadt sowie in das Panoramabad. Die Stadt Blumberg, die das Prädikat "Luftkurort" anstrebe, habe mit Bonndorf die niedrigste Kurtaxe in der Region.

Im Jahr 2015 habe die Kurtaxe 26 959 Euro eingebracht, für dieses Jahr seien 30 000 Euro eingeplant. Um einen Euro angepasst werden soll auch die Gebühr für den Wohnmobilstellplatz in Blumberg, die im Winter 6,50 Euro und im Sommer 7,50 Euro pro Tag beträgt.

Um die Attraktivität des sanierten Panoramabads zu steigern, möchte die CDU auf der Wiese Richtung Osten einen Countrygolfplatz errichten. Die Anlage würde sich vor allem an Kinder, Jugendliche und Familien richten und damit das Bad als Familienbad weiter qualifizieren. Die Kosten, so heißt es, dürften zwischen 15 000 und 20 000 Euro betragen.

Freie Liste setzt sich für Sanierung der Küche in der Stadthalle

Die Freie Liste Blumberg beantragt die Generalsanierung des Küchenbereichs in der Stadthalle. Er entspreche nebst Vorraum und Kühlräumen nicht mehr den technischen und hygienischen Anforderungen. Für die Stadthalle beantragt die Fraktion, für offizielle Anlässe den in Holz gehaltenen Frontbereich der Bühne mit abnehmbaren Platten so zu gestalten, dass es zum attraktiven Gesamtbild der Stadthalle passe.

Die SPD-Fraktion beantragt auf Bitten von Hondinger Eltern, an der Bushaltestelle beim Hondinger Rathaus einen Unterstand gegen Regen und Wetter einzurichten. Die Hondinger Grundschüler fahren mit dem Schulbus zur Schule nach Riedöschingen. Sie stünden täglich ungeschützt vor Regen, Wind und bald auch Schnee im Freien. Zudem sollte es möglich sein, den Wetterschutz, der bei der Sanierung des Rathausplatzes abgerissen wurde, noch in der kalten Jahreszeit zu erstellen.