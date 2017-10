Blumberg Winterpause zwangsverordnet

Der Antrag des Regierungspräsidiums Freiburg beim (VGH) hat zum Inhalt, dass auf der historischen Sauschwänzlebahn-Strecke der Tunnel am Achdorfer Weg wegen der streng geschützten Fledermäuse auch im kommenden Winter vom 1. November an zum bis 31. März 2018 gesperrt werden soll.

Doch der Rechtsstreit zwischen Regierungspräsidium und den Bahnbetrieben schwelt schon länger. Am 29. November 2016 hatten die Mannheimer Richter entschieden, dass die Sperrung des Tunnels am Achdorfer Weg bis März 2017 zu befristen war, um zu klären, ob tatsächlich die Fledermäuse durch den Fahrbetrieb gefährdet sein könnten. Ein Gutachter habe inzwischen auch im Tunnel am Achdorfer Weg geschützte Fledermäuse festgestellt, teilt das Regierungspräsidium mit. Die Behörde argumentiert pauschal, dass sich in den Tunneln der Bahn eine der landesweit größten Kolonien von naturschutzrechtlich streng geschützten Fledermausarten angesiedelt habe, die nach Auffassung der höheren Naturschutzbehörde in den Wintermonaten nur ohne Fahrbetrieb ungestört leben könnten.

Die Bahnbetriebe Blumberg haben eine Erwiderung an den VGH gesandt. Im Tunnel am Achdorfer Weg seien ganze neun Fledermausexemplare festgestellt worden, sagte Geschäftsführer Christian Brinkmann auf Anfrage. Da sehe er keine artenbedrohende Situation. Zudem hätten die Gutachter festgestellt, dass die Tiere nicht an der Decke hingen sondern in Ritzen des Tunnels an der Seite. Und sie hätten festgestellt, dass die Tiere auch im Winter ihre Plätze wechselten.

Erneute Sperrung wirkt sich auf den Betrieb aus

Sperrung elementar: Für die Bahnbetriebe Blumberg wäre die erneute Sperrung des Tunnels über die Wintermonate fatal. Damit könnten sie auch nicht den ersten Streckenabschnitt von Blumberg bis Fützen fahren.