Blumberg Winterliches Vergnügen in Blumberg

Blumberg. Wird das eisige Fahrvergnügen zu rasant, findet man bei Glühwein oder einer Grillwurst Entspannung. In seiner dritten Auflage wird die Blumberger Eisbahn unter freiem Himmel neben der Winklerstraße, gleich links bei der Stadteinfahrt, wieder ein echter Magnetpunkt sein.

Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm lädt die Stadt Blumberg zu diesem sportlichen Treff für jedermann ein. "Blumberg on Ice" entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem echten Event. Bis zu 10 000 Besucher nutzten in den vergangenen zwei Jahren das Spektakel auf den Kufen.

Schlittschuhe können ausgeliehen werden