Blumberg Windkraftgegner mobilisieren fleißig weiter

Auf Hockenjos folgt Werner Adrion, FDP-Stadtrat in Löffingen und mit 25-jähriger Berufserfahrung in der früheren Netzleitstelle in Donaueschingen. Sein Vortrag strotzt vor Zahlen und Schaubildern, Laien fällt es schwer, ihm zu folgen. Er spricht über die Volatilität von Windenergie, also von großen Schwankungen bei der Stromerzeugung. Und dass man von der Speicherung von Windenergie noch weit entfernt sei. Bei der Fragerunde wird er dann verständlich: Windräder seien technisch problematisch für den Netzbetrieb, außerdem werde in der Region seit es Strom gibt auf regenerative Quellen wie vor allem Wasserkraft gesetzt.