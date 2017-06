Blumberg Wie Comic-Helden als Babys aussehen

Beim Künstlertreffen im Hotel Hirschen holten sich Emelie und Lorena mit knapp 40 weiteren Festival-Teilnehmern ihre Kreide ab. Festival-Initiator Clemens Benzing und Ute Glander vom Blumberger Gewerbeverein hatten für die Festival-Novizen ein Schreiben mit wichtigen Informationen vorbereitet:

Dass man an einen Sonnenschirm denken sollte, den es im Festival-Büro (Tourist-Information im Rathaus 2) gegen eine Leihgebühr gibt. Dass man sein Bild möglichst nicht alleine lassen sollte, weil sonst unachtsame Festival-Besucher darüber laufen könnten und bei verwaisten Bildern meist auch keine Malermünzen im Hut oder einer Schüssel landen. Dass man einen Meterstab oder eine Schlagschnur mitbringen sollte, um die Zeichenfläche einzugrenzen. Dass man immer mit einem Regenguss rechnen müsse und deshalb eine Abdeckfolie mitbringen sollte.

Die Eltern-Kind-Gruppe ist die neue Kategorie

Clemens Benzing sprach den Festival-Frischlingen Mut zu, die Profis bei Problemen um Hilfe zu fragen. Die leisteten gerne Unterstützung. Und er machte auf die Philosophie des Großereignisses aufmerksam: Zwar werden in den unterschiedlichen Kategorien die Sieger ermittelt und auf der großen Bühne präsentiert, doch in erster Linie gehe es darum, mitzumachen und einfach Spaß zu haben. Die Bühne befindet sich dieses Jahr an einem neuen Platz, nämlich auf der Streuobstwiese bei der Sparkasse.

Es gibt eine neue Kategorie in diesem Jahr, die Eltern-Kind-Gruppe. Sie richtet sich an Väter und Mütter, die gemeinsam mit ihrem Nachwuchs zwei Tage in die Hocke gehen wollen.

Wer die Lust verspürt, sich als Straßenmaler zu probieren, hat noch gute Chancen, teilnehmen zu können. Das Festival-Areal bietet Platz für 120 Bilder, 105 Anmeldungen liegen bis jetzt vor. Einfach Kontakt aufnehmen mit Clemens Benzing, Telefon 0 77 02/5 30 46 64 oder 0170/4 38 92 18.

Grundierung: Dafür eignen sich Eistee, Zuckerwasser oder Cola. Aber nicht zu üppig, sonst werden Bienen und Wespen angelockt.

Haarspray: Um auf eine Kreideschicht eine weitere aufzutragen, kann die erste mit Haarspray fixiert werden.

Kohle: Die kann als Ersatz für tiefschwarze Kreide verwendet werden – wobei gebrochene Holzkohle besser funktioniert als Briketts.

Wischtechniken: Für sie soll an Teppichreste (kurzflooriger Velours), Baumwollhandschuhe, Schwamm oder Pinsel gedacht werden.