Blumberg Wider das Vergessen

Blumberg. In der Blumberger Kernstadt trafen sich am Sonntag viele Menschen am Ehrenmal bei der evangelischen Kirche. Zusammen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, der Stadtkapelle, dem Männergesangverein, dem Roten Kreuz und der Feuerwehr, gedachten Bürgermeister Markus Keller und Pfarrer Karlheinz Brandl der Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft im vorigen Jahrhundert aber auch der heutigen Zeit.