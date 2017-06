Blumberg Wenn Bürgersteige und Plätze die Leinwand ersetzen

Die junge Frau hat es 2003 ins Guinness-Buch der Rekorde gebracht: mit dem weltweit größten 3D-Straßengemälde. Mit dabei ist dieses Jahr auch Giovanni Rota, ein gelernter Restaurator, der vor allem in Kirchen und historischen Gebäuden arbeitet. Seit mehr als 20 Jahren hat sich der Italiener auch der Straßenmalerei und hier vor allem religiösen Motiven verschrieben. Ketty Grossi, aufgewachsen im italienischen Mantua, hat einen Abschluss in "Antique Decorative Arts" und restauriert unter anderem alte Kunstwerke. Eine weitere Leidenschaft ist die Ausgestaltung und Dekoration von Läden, Unternehmen oder öffentlichen Räumen. Sie nahm bereits an zahlreichen Street-Art-Events teil.